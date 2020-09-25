‘Türkiye her zaman diplomasiden yana oldu’

İletişim Başkanlığı'nca Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hakkaniyet ve iş birliği vizyonu ile bunun uluslararası sisteme etkilerinin ele alındığı "Uluslararası Doğu Akdeniz Konferansı" düzenlendi. Video konferansın açılış konuşmasını yapan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Doğu Akdeniz hakkında son yıllarda birçok şey söylendiğini anımsatarak "Bazı eski sömürgeci güçler, bu bölgeyi 'yeni imparatorluklarının doğum yeri' olarak görüyor. Başkaları, burayı 'bir sonraki küresel çatışma noktası' olarak değerlendiriyor. Doğu Akdeniz, Türkiye için ise Mavi Vatanımızın bir parçasını teşkil ediyor. Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, her zaman diplomasiden yana oldu" dedi.Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran da "Mısır ile Münhasır Ekonomik Bölge belirlemek, Türkiye'nin bölgedeki stratejisinin bir parçası mıdır?" sorusunu cevapladı. Kıran "Mısır ile de toplantılar yapıldı. Biz Mısır ile de görüşmeye hazırız. MEB anlaşmalarının yapılması konusuna açığız. Burada, bu burum Mısır'ın sergileyeceği iradeye bağlıdır" dedi. ANKARAALTINBAŞ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan, "Bütün ülkeleri, uluslararası bir konferans çerçevesinde bir araya getirebilirsek, buna mesela 'Akdeniz Ekonomik İş Birliği Konferansı' diyebiliriz" dedi. Doğu Akdeniz ülkelerini iş birliği hususunda bir araya getirmek için geçmişte yapılan çabaların bütün tarafları kapsamadığını belirten Erhan, "Sayın Erdoğan'ın çağrısı hem kapsayıcı hem de kapsamlı bir çağrıdır" diye konuştu.