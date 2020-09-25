Türkiye korkusu Yunanistan'ı ikiye böldü! 'Türkler çok zeki oyun oynuyor'

'KORKACAK BİR ŞEYİMİZ YOK'

Diyalogdan yana olanlar, Yunanistan'ın uluslararası hukuka uygun hareket ettiğini, arkasında Fransa gibi güçlü bir ülkenin bulunduğunu, İsrail ve Mısır gibi ülkelerle de güçlü ittifaklar kurduğunu, en önemlisi de AB üyeliğinin sağladığı avantajları olduğunu savunuyor. Diyaloğa karşı çıkanlar ise, "Türkiye istikşafi görüşmelere adaların silahsızlandırılmasını, aidiyetinden şüphe ettiği adacık ve kayalıklar ya da Batı Trakya'daki azınlık konularını gündeme getirirse ne olacak" sorusuna cevap bekliyorlar.