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’da düştü: 18 ölü

’nın kuzeydoğusundaki Harkiv ilinde 18 askeri öğrenci ve 5 mürettebatın bulunduğu tipi askeri uçağın düştüğü kazada, ölü sayısı 22'ye yükseldi.

DHA
Giriş Tarihi: 25.9.2020 22:31 Son Güncelleme: 25.9.2020 22:45 ABONE OL
Ukrayna’da askeri uçak düştü: 18 ölü

Ukrayna İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ukrayna'nın Harkiv iline bağlı Çuguyiv ilçesinde AN-26 tipi askeri uçağın düştüğü ve alev aldığı duyuruldu.

Kaza sırasında uçakta 18 askeri öğrenci ve 5 mürettebatın bulunduğu, yerel saatle 21.45 itibarıyla kazada 18 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

ÖLÜ SAYISI 22'YE YÜKSELDİ

Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki Harkiv ilinde 18 askeri öğrenci ve 5 mürettebatın bulunduğu AN-26 tipi askeri uçağın düştüğü kazada, ölü sayısı 22'ye yükseldi.

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Ukrayna’da askeri uçak düştü: 18 ölü
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