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'da terör örgütü DHKP-C yanlıları polisle çatıştı

'nin Atina Büyükelçiliği'ne yürümek isteyen terör örgütü DHKP-C yanlısı bir grup polisle çatıştı.

Giriş Tarihi: 25.9.2020 23:40 ABONE OL
Yunanistan'da terör örgütü DHKP-C yanlıları polisle çatıştı

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, parlamento binasının da bulunduğu Sintagma Meydanı'ndaki Meçhul Asker Anıtı'nın önünde toplanan yaklaşık 30 kişilik grup, ellerindeki pankartlarla Türkiye'de açlık grevi yapan avukatlara destek amacıyla gösteri düzenlemek istedi.

DHKP-C yanlısı sloganlar atan eylemciler, Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği'ne yürümek isteyince çevik kuvvet polislerinin müdahalesiyle karşılaştı.

Polise bayrak sopalarıyla saldıran eylemciler göz yaşartıcı gazla dağıtıldı, bazı DHKP-C yanlıları gözaltına alındı.

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Yunanistan'da terör örgütü DHKP-C yanlıları polisle çatıştı
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