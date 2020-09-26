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Bloomberg: , F-35 savaş uçakları için 'ye resmi başvurusunu yaptı

'le kısa süre önce "normalleşme" anlaşması imzalayan Birleşik Arap Emirlikleri'nin (), F-35 savaş uçaklarını satın alabilmek için 'ye resmi başvurusunu yaptığı bildirildi.

AA
Giriş Tarihi: 26.9.2020 07:01 ABONE OL
Bloomberg: BAE, F-35 savaş uçakları için ABD'ye resmi başvurusunu yaptı

Bloomberg'in adı açıklanmayan Amerikalı yetkililere dayandırdığı haberinde, BAE'nin İsrail'le anlaşmadan bir hafta sonra söz konusu başvurusunu resmen ilettiği kaydedildi.

Habere göre, ABD Savunma Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, "potansiyel silah satışlarına ilişkin" açıklama yapmaktan kaçınırken, İsrail'in silah kapasite üstünlüğünün korunacağı konusunda güvence verdiklerine atıf yapıldı.

ABD Başkanı Donald Trump ile Başdanışmanı Jared Kushner, BAE'ye F-35 savaş uçaklarının satışına yeşil ışık yakan açıklamalar yapmışlar, İsrail ise söz konusu satış ihtimalinden rahatsız olduğunu ifade etmişti.

İsrail ile BAE ve Bahreyn, ABD'nin ara buluculuğunda Beyaz Saray'da gerçekleştirilen törende "normalleşme" anlaşmasına imza atmıştı.

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Bloomberg: BAE, F-35 savaş uçakları için ABD'ye resmi başvurusunu yaptı
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