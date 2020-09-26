İbretlik cehalet

Batılı siyasetçiler, Türkiye düşmanlığında sınır tanımamaya devam ediyor. Türkiye karşıtı açıklama yapabilmek için tüm tarihi ve aktüel gerçekleri dahi hiçe saymayı göze alabiliyorlar. Son olarak ABD Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Başkanı Nancy Pelosi, Türkiye'yi Suudi Arabistan ve Kuzey Kore gibi antidemoratik ülkelerle bir tuttu. Küstah Pelosi'nin açıklamalarına ilk tepki Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlun'dan geldi. Çavuşoğlu, Türkiye'yi "antidemokratik ülke" iftirası atan ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'ye net bir cevap verdi. Bakan Çavuşoğlu, "İbretlik cehaletiyle Pelosi'nin ABD Temsilciler Meclisi Başkanlığına kadar yükselmesi esas Amerikan demokrasisi adına kaygı vericidir. Türk Milletinin iradesine saygı duymayı öğreneceksiniz" diye konuştu.Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın da Pelosi'ye tepki göstererek, "Pelosi Türkiye'ye karşı husumet içinde olan önyargılı bir siyasetçidir. Daha önce Ermeni soykırımı iddiaları konusunda da böyle bir tavır içerisine girmişti" dedi.İletişim Başkanı Fahrettin Altun da, "Pelosi'nin ciddiyetsizce ifadelerinde Amerikalı siyasetçilerin Türkiye'ye dair yanlış algılarının bir yansımasını görüyoruz. İç siyasette puan toplamak için Türkiye'ye saldırmak, Amerikan çıkarlarına ve müttefikliğin ruhuna aykırıdır" ifadesini kullandı.ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı bir açıklamada 3 Kasım'da gerçekleştirilecek seçimi kaybettiği takdirde yönetimi barışçıl şekilde rakibi Demokrat Parti adayı Joe Biden'a devredecek misiniz sorusuna "bakacağız" demişti. Trump'ın bu cevabına sinirlenen Pelosi, "Trump'ın kime hayranlık duyduğunu biliyoruz. Putin'e, Kim Jongun'a, Erdoğan'a hayranlık duyuyor. Ancak Sayın Başkan, Kuzey Kore, Rusya, Türkiye ya da Suudi Arabistan'da olmadığınızı hatırlatayım. Demokrasiyle yönetilen ABD'desiniz" dedi.ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Türkiye'yi cahil ve küstah bir şekilde karalamasına uluslararası ajanslardan da düzeltme geldi. AFP ajansı haberinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2002'den beri girdiği her seçimi kazandığı ve şimdiye kadar ki hiçbir seçimde de herhangi bir anlaşmazlığın yaşanmadığını hatırlattı.