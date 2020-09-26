İran'da 5,2 büyüklüğünde deprem!

İran'ın kuzeydoğusundaki Gülistan eyaletinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Gülistan eyaletine bağlı Meravetepe ilçesi olan deprem, yerel saatle 09.16'da kaydedildi.

Depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

SON DAKİKA: Olası büyük İstanbul depremi öncesi deprem haritası yayınlandı! İstanbul'daki hangi ilçeler risk altında?