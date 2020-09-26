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: 'den sevindiren haber! 6 ay önce aşı yapılanlar...

haberine göre; 'de 6 ay önce aşı yapılan ilk grubun gözlem süresi tamamlandı. Aşı yapılan gönüllülerde ciddi bir yan etki görülmediği açıklanırken, ikinci doz aşı yapılacağı bildirildi.

DHA
Giriş Tarihi: 26.9.2020 17:04 Son Güncelleme: 26.9.2020 17:22 ABONE OL
Son dakika: Çin'den sevindiren haber! 6 ay önce aşı yapılanlar...

Çin'in koronavirüs (Covid-19) aşı adayı için gönüllü olan ilk grubun altı aylık gözlem süresi sona erdi. Gönüllülerde ciddi bir yan etkiye rastlanmadığı açıklandı.

Çin'in koronavirüs aşı adayı için gönüllü olan ilk grubun altı aylık gözlem süresi sona ererken ilk doz uygulanan grupta herhangi bir ciddi yan etkiye rastlanmadığı açıklandı.

Araştırma ekibi, gönüllülere ikinci bir doz daha verilmesinin planlandığını ifade etti.

Çin'in 108 kişilik ilk gönüllü grubuna ilk doz aşı, 17 Mart'ta Vuhan'da yapılmıştı

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Son dakika: Çin'den sevindiren haber! 6 ay önce aşı yapılanlar...
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