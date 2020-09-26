Ukrayna'da askeri uçak düştü! O anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı

Ukrayna İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, uçakta 5 mürettebat ve 22 Harkov Üniversitesi Hava Kuvvetleri Bölümü öğrencisinin bulunduğu ve 1 öğrencinin ise uçuştan önce sağlık sorunları nedeniyle uçağa alınmadığı belirtildi.

Ukrayna'da askeri uçağın düşme anına ait görüntüler ortaya çıktı | Video

Düşen uçaktaki 27 kişiden 25'inin öldüğü 2 kişinin ise durumlarının ağır olduğu ve hastanede yoğun bakım ünitesinde tutulduğu aktarıldı. Uçak düştükten sonra başlayan yangının gece saatlerinde söndürülebildiği açıklanırken uçağın kara kutusunun bulunduğu duyuruldu.