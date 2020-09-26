Yunanistan’a göçmen tepkisi

Hollanda'nın yüksek tirajlı gazetelerinden "de Volkskrant", Yunanistan'ın uluslararası hukuku ihlal edip göçmenlere nasıl eziyet ettiğini yazdı. Göçmenlerle röportajlara da yer verilen haberde "Yunanlılar insan olamaz' ifadeleri kullanıldı.Göçmenlerin Türkiye ile Yunanistan sınırında yaşadığı olayları kapsayan Rob Vreeken imzalı röportajda, Türkiye'den Yunanistan'a kaçmak isteyen mültecilerin, Yunanlılar tarafından nasıl geri püskürtüldükleri ele alındı. Sınırlarda güvenlik görevlilerinin dışında bir de "siyah giyimli adamlar"ın da bulunduğuna dikkat çekilen haberde, Türkiye'ye geri gönderilen mültecilerin iç çamaşırlı resimlerine yer verildi. Marwen adlı bir Faslı sığınmacı yaşadıklarını "Yunanlılar insan olamaz" ifadeleriyle anlattı. Haberde Oxfam Novib ve WeMove Europa kuruluşlarının Atina' yı Brüksel'e şikâyet edecekleri de belirtildi.