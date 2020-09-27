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'de corona virüsten ölenlerin sayısı 209 bini geçti

'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 713 artarak 209 bin 196'ya çıktı. ABD, dünya genelinde Kovid-19 salgınının merkezi ve en fazla can kaybının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

AA
Giriş Tarihi: 27.9.2020 17:09 ABONE OL
ABD'de corona virüsten ölenlerin sayısı 209 bini geçti

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 43 bin 7 artışla 7 milyon 288 bin 932'ye ulaştı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 713 artarak 209 bin 196'ya yükseldi. Ülkede iyileşenlerin sayısı ise 4 milyon 524 bini geçerken, yapılan test sayısı ise 103 milyon 590 bini aştı. California 807 bin ile ülkede en fazla vakanın görüldüğü eyalet olurken, California'yı Texas, Florida ve New York izliyor.

ABD'Yİ HİNDİSTAN VE BREZİLYA İZLİYOR

En fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 6 milyondan fazla vakayla Hindistan ve 4 milyon 718 binin üzerinde vakayla Brezilya izliyor.

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ABD'de corona virüsten ölenlerin sayısı 209 bini geçti
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