Curling uzmanı robot

Kore Üniversitesi ve Berlin Teknoloji Enstitüsü'nden araştırmacılar, taşların ve buzun fiziksel özelliklerini taklit eden bir bilgisayar oyunuyla robotların yapay zekasını eğitti. Alman ve Güney Korelilerin ortak araştırma ekibinin geliştirdiği robot Curly, taşları buz boyunca kaydırmanın ve hedefe ulaşmanın en iyi yolunu öğrenmek için derin pekiştirmeli öğrenmeyi kullandı. Curly gerçek hayattaki her oyundan önce arenadaki yüzeyin mevcut koşullarını değerlendirmek için bir taş attı. Araştırma kapsamında yapay zeka destekli robot, profesyonel curling oyuncularından oluşan bir takımla maç yaptı. En üst klasmandaki rakipleri karşısındaki maçta robot, 4 oyundan üçünü kazandı.Araştırmacılar, "Bu sonuçlar, fiziğe dayanan simülatörlerle gerçek dünya arasındaki farkın azaltılabileceği anlamına geliyor" dedi. Curly adlı robot, hem hedeflenen bölgeyi değerlendirmek hem de taşı buraya doğru kaydırmak için iki robottan (Fırlatan Curly ve Kaptan Curly) faydalanıyor. Maçın profesyonel müsabakalardan tek farkı, taş kayarken hızını ve yörüngesini etkilemek için önündeki buzu fırçalayan oyuncuların, yani süpürücülerin olmaması oldu. Araştırmacılar şu ifadeleri kullandı: Curlingde çevreye dair özellikler her an değişir ve her atış maçın sonucunu etkiler. Dahası, oyunun zamanlama kuralları nedeniyle curling maçı esnasında yeniden öğrenmek için zaman yok. Bizim tasarladığımız uyum sistemi, curlingin kaçınılmaz bir parçası olan belirsizlikleri ve değişkenlikleri telafi etmeyi öğrenen zamansal özellikleri kullanarak standart derin pekiştirmeli öğrenmenin ötesine geçiyor.