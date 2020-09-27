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Son dakika! Korkulan oldu... Ölü sayısı 1 milyona yaklaştı!

Koronavirüsle ilgili son dakika gelişmesi... Tüm dünyaya yayılan can almaya ve tarihe geçmeye devam ediyor. 'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kayabeden kişi sayısı dünya genelinde 998 bin 747’ye, virüs tespit edilen kişi sayısı 33 milyon 58 bin 750’ye yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 24 milyon 411 bin 772’ye ulaştı. Koronavirüsle ilgili aşı çalışmaları da hızla devam ediyor. Ülkelerin yaptığı açıklamalara göre koronavirüs aşısının bu yıl sonunda çıkacağı ifade ediliyor.

DHA
Giriş Tarihi: 27.9.2020 10:01 Son Güncelleme: 27.9.2020 10:20 ABONE OL
Son dakika! Korkulan oldu... Ölü sayısı 1 milyona yaklaştı!

ÖLENLERİN SAYISI 1 MİLYONA YAKLAŞTI

Koronavirüsle ilgili son dakika gelişmesi... Koronavirüsten ölenlerin sayısı 1 milyona yaklaştı. Açıklanan resmi verilere göre koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 998 bin 747'ye, virüs tespit edilen kişi sayısı 33 milyon 58 bin 750'ye yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 24 milyon 411 bin 772'ye ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran salgını 140'tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD'de son paylaşılan verilere göre, toplamda 7 milyon 287 bin 593 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 209 bin 177'ye ulaştığı bildirildi.

Son dakika! Korkulan oldu... Ölü sayısı 1 milyona yaklaştı!

GÜNEY AMERİKA'DA BİLANÇO ARTIYOR

Güney Amerika kıtasında nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 3'üncü ülke olan Brezilya'da son paylaşılan verilere göre, toplamda 4 milyon 718 bin 115 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 141 bin 441'e ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 5'inci sırada bulunan Kolombiya'da vaka sayısı 806 bin 38'e yükselirken, virüs kaynaklı can kaybı 25 bin 296 olarak rapor edildi.

Son dakika! Korkulan oldu... Ölü sayısı 1 milyona yaklaştı!

AVRUPA'DA VAKA SAYISINDA ARTIŞ SÜRÜYOR

İspanya'da hızlı yaşanırken vaka sayısı 735 bin 198, virüs kaynaklı ölü sayısı 31 bin 232 olarak raporlandı. Fransa'da vaka sayısında artış sürüyor. Toplam vaka sayısı 527 bin 446'ya ulaştı. Ülke genelinde toplam can kaybının da 31 bin 700'e yükseldiği aktarıldı.

Son dakika! Korkulan oldu... Ölü sayısı 1 milyona yaklaştı!

TÜRKİYE'DE VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

Türkiye'nin de koronavirüse karşı olan mücadelesi devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca güncel sayılarını açıkladı.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 102 bin 9 Kovid-19 testi yapıldı, 1511 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 71 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 1232 kişi ise iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 274 bin 514'e çıktı.

Toplam test sayısı 9 milyon 936 bin 581, vaka sayısı 312 bin 966, vefat sayısı 7 bin 929 olarak kayıtlara geçti.

Aktif hasta sayısı 30 bin 523, ağır hasta sayısı 1615, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 6,6 oldu.

Son dakika! Korkulan oldu... Ölü sayısı 1 milyona yaklaştı!

TOPLAM VAKA SAYISI: 312.966

TOPLAM VEFAT EDEN KİŞİ: 7929

TOPLAM İYİLEŞEN: 274.514

TOPLAM AĞIR HASTA: 1615

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Son dakika! Korkulan oldu... Ölü sayısı 1 milyona yaklaştı!
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