Son dakika! Korkulan oldu... Ölü sayısı 1 milyona yaklaştı!

ÖLENLERİN SAYISI 1 MİLYONA YAKLAŞTI

Koronavirüsle ilgili son dakika gelişmesi... Koronavirüsten ölenlerin sayısı 1 milyona yaklaştı. Açıklanan resmi verilere göre koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 998 bin 747'ye, virüs tespit edilen kişi sayısı 33 milyon 58 bin 750'ye yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 24 milyon 411 bin 772'ye ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD'de son paylaşılan verilere göre, toplamda 7 milyon 287 bin 593 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 209 bin 177'ye ulaştığı bildirildi.