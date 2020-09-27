Fransa’da basına soruşturma

Fransa'da, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasındaki telefon görüşmesinin içeriğini yayımlayan gazeteler hakkında inceleme başlatıldı. Putin ve Macron, 14 Eylül'de telefon görüşmesi gerçekleştirmiş, Le Monde gazetesi de görüşmeye ilişkin haberde, Putin'in 'Noviçok Sinir Gazı' kimyasalını geliştirenlerin yaşadığı Letonya'nın, Navalnıy meselesine dahil olduğu senaryo üzerinde durulması gerektiğini vurguladığını iddia etmişti. Gelişmelerden sonra Fransa'da, Putin ile Macron arasındaki telefon görüşmesinin içeriğini yayımlayan gazeteler hakkında soruşturma başlatıldı. Rus basını ise soruşturmanın Le Monde hakkında başlatıldığını yazdı.Fransa Dışişleri Bakanlığının sitesinde yer alan soru-cevap kısmında bir gazeteci, Bakanlığın, Fransız gazetelerinin, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın zehirlendiği iddiasına ilişkin Putin ile Macron görüşmesinin detaylarının yayımlaması hakkındaki görüşünü sordu. Soruya net bir cevap veren Bakanlık, "İç meselelere ait gizli belgelerin sızdırılması kabul edilemez. Bu nedenle yorum yapmaktan kaçınıyoruz. Konuya ilişkin soruşturma sürüyor. Cumhurbaşkanı (Macron) Rusya ile ilgili tüm meseleleri, özellikle güvenliğimizi etkileyen konuları diyalog yolu ve açık yüreklilikle çözmeyi hedefliyor, öyle de devam edecek " ifadeleri kullanıldı. Rusya'da 20 Ağustos'ta şehirlerarası uçak seyahati yapan Aleksey Navalnıy, aniden fenalaşmış ve tedavi için Almanya'ya götürülmüştü. Navalnıy, 23 Eylül'de Berlin'deki Charite Hastanesinden taburcu edilmişti. Alman yetkililer, Navalnıy'ın Noviçok grubuna ait bir kimyasal ile zehirlendiğini açıklamıştı. Zehirlenme olayından Rusya sorumlu tutulmuş ancak Rusya suçlamaları reddetmişti.