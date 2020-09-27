İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 195 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 195 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 3 bin 362 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.



Lari, böylece virüs kaynaklı can kaybının 25 bin 589'e, vaka sayısının da 446 bin 448'e çıktığını kaydetti.



Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 59'unun durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, iyileşenlerin sayısının ise 374 bin 170'e ulaştığı bilgisini verdi.



Lari, bugüne kadar ülkede toplam 3 milyon 932 bin 571 kişiye test yapıldığını aktardı.



Sağlık Bakanlığı Sözcüsü ayrıca ülkedeki 31 eyaletten 30'unun "kırmızı" veya "riskli" bölgeler arasında yer aldığını sözlerine ekledi.