Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'dan Azerbaycan'a dayanışma mesajı

Akıncı'dan 'a dayanışma mesajı

Kuzey Cumhuriyeti () , topraklarına yönelik saldırıları kınadı. Akıncı konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Akıncı, "Azerbaycan topraklarına yönelik saldırıları kınarken, dost ve kardeş Azerbaycan halkına Kıbrıs Türk halkı adına dayanışma duygularımızı iletirim" ifadelerini kullandı.

AA
Giriş Tarihi: 27.9.2020 19:08 Son Güncelleme: 27.9.2020 19:12 ABONE OL
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'dan Azerbaycan'a dayanışma mesajı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Azerbaycan topraklarına yönelik saldırıları kınadı. Akıncı bir mesaj yayınladı. Akıncı, dost ve kardeş Azerbaycan halkına Kıbrıs Türk halkı adına dayanışma duygularını iletti.

'SICAK ÇATIŞMAYA DÖNÜŞTÜ'

Cumhurbaşkanı Akıncı, yaptığı yazılı açıklamada, Ermenistan ile Azerbaycan arasında on yıllardır çözümsüz kalan Karabağ sorununun bir kez daha sıcak çatışmaya dönüştüğünü kaydetti.

"KABUL EDİLMEMEKTEDİR"

Akıncı, "Uluslararası hukuk açısından Azerbaycan toprağı olan Yukarı Karabağ'da bağımsızlık görüntüsü altında süregiden Ermeni yönetimi, Azerbaycan tarafından haklı olarak kabul edilmemektedir." ifadesini kullandı.

DAYANIŞMA MESAJI

Uluslararası camia nezdinde de çözümlenememiş bu sorunun can kayıplarına ve acılara neden olduğunu ve olmaya devam ettiğini kaydeden Akıncı, açıklamasında, "Azerbaycan topraklarına yönelik saldırıları kınarken, dost ve kardeş Azerbaycan halkına Kıbrıs Türk halkı adına dayanışma duygularımızı iletirim." ifadesine yer verdi.

Son Dakika görüntüleri: Azerbaycan'ın Ermeni hedeflerini vurduğu anlar Son dakika: Azeri spikerin canlı yayında duygu dolu anları

ARKADAŞINA GÖNDER
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'dan Azerbaycan'a dayanışma mesajı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA