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Putin ve Paşinyan 'ı görüştü

Devlet Başkanı  ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikilinin 'da yaşanan son olayların ele alındığı belirtildi. Açıklamada, "Rusya tarafı, büyük çaplı askeri çatışmaların devam etmesi nedeniyle derin endişelerini dile getirdi. Görüşmede, çatışmaların daha da artmasını önlemek için gerekli tüm çabayı göstermenin önemli olduğu ve daha da önemlisi, askeri adımların durması gerektiği kaydedildi." ifadelerine yer verildi.

AA
Giriş Tarihi: 28.9.2020 00:49 Son Güncelleme: 28.9.2020 01:11 ABONE OL
Putin ve Paşinyan Dağlık Karabağ'ı görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan telefonda görüştü. Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, görüşmenin ana konusu bugün Dağlık Karabağ'da yaşanan olaylar olduğu belirtildi.

'ASKERİ ADIMLARIN ATILMASI' GEREKTİĞİ BELİRTİLDİ

Görüşmede, Dağlık Karabağ'da yaşanan son olayların ele alındığına işaret edilen açıklamada, "Rusya tarafı, büyük çaplı askeri çatışmaların devam etmesi nedeniyle derin endişelerini dile getirdi. Görüşmede, çatışmaların daha da artmasını önlemek için gerekli tüm çabayı göstermenin önemli olduğu ve daha da önemlisi, askeri adımların durması gerektiği kaydedildi." ifadelerine yer verildi.

ÇATIŞMALAR BAŞLAMIŞTI

Sabah saatlerinde Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamıştı.

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Putin ve Paşinyan Dağlık Karabağ'ı görüştü
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