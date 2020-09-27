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Son dakika: Azeri spikerin canlı yayında duygu dolu anları

Son dakika haberine göre Ermeni güçlerinin sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine, -Azerbaycan cephe hattında çatışmalar başladı. Bu saldırılara karşılık veren Azerbaycan Ermeni birlikleri tarafından işgal edilen 6 köyün kurtardı. Haberi canlı yayın sırasında öğrenen Azeri spiker ise mutluluğunu gizleyemedi. O anlar canlı yayında anbean görüntülendi.

DAMLA KAYA
Giriş Tarihi: 27.9.2020 16:20 Son Güncelleme: 27.9.2020 16:34 ABONE OL
Son dakika: Azeri spikerin canlı yayında duygu dolu anları

Azerbaycan Ordusu cephe hattında 3 ayrı istikamette operasyon başlatırken, Fuzuli ve Cebrail bölgelerine bağlı olan; Qaraxanbəyli, Kervend, Kend horadiz, Buyük Mercanlı ve Nüzgar ilçeleri işgalden kurtarıldı.

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HABERİ ALINCA GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Azerbaycan TV kanalındaki bir haber spikeri, haberleri sunarken duygulanarak "Bazı topraklarımız işgalden azad oldu" diye duyurdu. Altı köyün Ermeni işgalinden kurtarıldığını Azeri yetkililer de belirtti.

Azeri spikerin bu görüntüleri ise sosyal medyada da büyük ilgi gördü!

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Son dakika: Azeri spikerin canlı yayında duygu dolu anları
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