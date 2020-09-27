Son dakika: Bakan Çavuşoğlu Lavrov ile görüştü!

Gelen son bilgilere göre Bakan Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü. Görüşmede, Ermenistan'ın bu sabah Azerbaycan'a yönelik saldırısının ele alındığı öğrenildi. Sabah saatlerinde Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başladı.

ERMENİSTAN'DAN ALÇAK SALDIRI

Ermenistan ordusu, Azerbaycan'a yönelik saldırılar gerçekleştirdi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev yaptığı son dakika açıklamasında Ermenistan'ın alçak saldırısına ilişkin "Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak. Ermenistan ordusuna ait askeri araçları imha ettik" ifadelerini kullandı. Saldırıya Türkiye'den de sert tepki gelmişti.