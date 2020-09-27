Trump'tan Dağlık Karabağ açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenledi. Başkan Trump'a Azerbaycan ve Ermenistan arasında artan gerginlik soruldu.

"ÇATIŞMALARI DURDURABİLECEK MİYİZ BAKACAĞIZ"

Durumu dikkatli bir şekilde izlediklerini belirten Trump, ''O bölgede çok iyi ilişkilerimiz var ve (çatışmaları) durdurabilecek miyiz bakacağız.'' diye konuştu.

BAZI YERLEŞİM BİRİMLERİ İŞGALDEN KURTARILMIŞTI

Dün sabah saatlerinde Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamıştı. Azerbaycan ordusu karşı saldırı başlatmış ve bazı yerleşim birimlerini işgalden kurtarmıştı.

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