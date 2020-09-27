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Haberler Dünya Haberleri Ukrayna'dan Ermenistan'a yapılan uçuşları durdurma kararı

'dan 'a yapılan uçuşları durdurma kararı

'ın sabah saatlerinde topraklarına saldırması ile bölgede gerilim başladı. Havayolları gerilim sonrası Ermenistan'a yapılan uçuşları geçici bir süre durdurduğunu açıkladı. Havayolları, “Ermenistan ile Azerbaycan arasında yaşanan ihtilafın şiddeti göz önüne alınarak. Ukrayna Havayolları Erivan’a yapılan uçuşları geçici olarak durdurma kararı aldı. Ayrıca yarın saat 17:00’de Kiev’den Erivan’a gerçekleşmesi planlanan uçuşun yolcuları ile iletişime geçilecek ve kendilerine tüm destekler sağlanacaktır” ifadelerini kullandı.

İHA
Giriş Tarihi: 27.9.2020 22:02 Son Güncelleme: 27.9.2020 22:06 ABONE OL
Ukrayna'dan Ermenistan'a yapılan uçuşları durdurma kararı

Ermenistan'ın sabah saatlerinde Azerbaycan topraklarına saldırmasıyla bölgede başlayan gerilim üzerine Ukrayna Havayolları Ermenistan'a yolculuk yapacak yolcularını düşünerek bir karar aldı. Havayolları Ermenistan'a olan tüm uçuşları geçici olarak durdurduğunu açıkladı.

UKRAYNA'DAN 'AZERBAYCAN'IN YANINDAYIZ' AÇIKLAMASI

Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına top atışlarıyla saldırması sonrası bölgede tansiyon yükselmiş, Ukrayna, Pakistan ve Türkiye Azerbaycan'ın yanında olduklarını bildirmişti.

AÇIKLAMA YAPILDI

Ukrayna Havayolları ise bölgede artan gerilimin ardından Ermenistan'ın başkenti Erivan'a yapılan uçuşların geçici olarak durdurulduğunu açıkladı. Havayolları, "Ermenistan ile Azerbaycan arasında yaşanan ihtilafın şiddeti göz önüne alınarak. Ukrayna Havayolları Risk Yönetim Merkezi Erivan'a yapılan uçuşları geçici olarak durdurma kararı aldı. Ayrıca yarın saat 17:00'de Kiev'den Erivan'a gerçekleşmesi planlanan uçuşun yolcuları ile iletişime geçilecek ve kendilerine tüm destekler sağlanacaktır" ifadelerini kullandı.

YENİDEN DEĞERLENDİRİLECEK

Ukrayna Havayolları, korona virüs salgını nedeni ile Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye durdurulan seferlerin ise 4 Ekim tarihinde tekrar başlayacağını hatırlatarak, şirketin Risk Yönetim Merkezi'nin bölgedeki durumun yeniden değerlendireceğini aktardı.

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Ukrayna'dan Ermenistan'a yapılan uçuşları durdurma kararı
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