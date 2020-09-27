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Yeğeni 'ın evinde duvara gizlenmiş serveti buldu!

Kolombiya’da polis tarafından öldürülmesinin üzerinden 27 yıl geçen baronu ’ın gizli serveti ortaya çıktı. Kolombiyalı uyuşturucu baronu Pablo Escobar’ın yeğeni, amcasına ait evde duvara gizlenmiş 18 milyon dolar nakit buldu.

İHA
Giriş Tarihi: 27.9.2020 14:41 Son Güncelleme: 27.9.2020 14:52 ABONE OL
Yeğeni Pablo Escobar'ın evinde duvara gizlenmiş serveti buldu!

Yıllar önce ölmesine rağmen gündemden düşmeyen Pablo Escobar'la ilgili yeni bir gelişşme yaşandı. Kolombiya'da polis tarafından öldürülmesinin üzerinden 27 yıl geçen uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ın gizli serveti ortaya çıktı. Escobar'ın yeğeni Nicolas Escobar, Medellin'de amcasına ait evde plastik poşetle duvarın içine gizlenmiş 18 milyon dolar bulduğunu söyledi. Beş yıldır yaşadığı amcasına ait evde parayı nerede bulacağını önsezi ile tahmin ettiğini iddia eden Nicolas Escobar, ayrıca bir altın kalem, bir daktilo, uydu telefonları, bir kamera ve bir film rulosu da bulduğunu söyledi.

DAHA ÖNCE DE BULMUŞTU

Nicolas Escobar daha önce de amcası tarafından gizlenmiş para bulduğunu açıklamıştı. Ancak Escobar, bulduğu nakit paraların kullanılamaz durumda olduğunu ifade etmişti.

Ekonomi dergisi Forbes, 1989'da Escobar'ı 25 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin yedinci insanı olarak açıklamıştı. Escobar 1980'lerde Medellin Kartelinin başındayken dünyada tüketilen kokainlerin yüzde 80'ini üretiyordu.

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Yeğeni Pablo Escobar'ın evinde duvara gizlenmiş serveti buldu!
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