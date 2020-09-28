ABD’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 209 bin 470’u geçti

Yeni tip korona virüsten (KOVİD-19) en fazla etkilenen ülkeler arasında yer alan ABD'de bilanço ağırlaşıyor. Bugün de vaka ve ölüm sayıları kamuoyuyla paylaşıldı.

ÖLÜ SAYISI 209 BİN 470'E ULAŞTI

Koronavirüs nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün başladığı günden bu yana 209 bin 470 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 7 milyon 322 bin 405 kişiye ulaştı. Ülkede, 4 milyon 560 bin 771 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.

İşte Türkiye'nin sayılarla yargısı

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