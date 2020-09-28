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’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 209 bin 470’u geçti

Korona virüsün merkezi olarak anılmaya başlanan 'de ve sayılarında artış yaşanıyor. Açıklanan son verilere göre ABD'de korona virüsten ölüm sayısı salgın başladığından bu yana 209 bin 470 kişi olarak belirlendi. Vaka sayısı ise 7 milyon 322 bin 405 kişiye ulaştı. Ülkede, 4 milyon 560 bin 771 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.

DHA
Giriş Tarihi: 28.9.2020 18:19 ABONE OL
ABD’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 209 bin 470’u geçti

Yeni tip korona virüsten (KOVİD-19) en fazla etkilenen ülkeler arasında yer alan ABD'de bilanço ağırlaşıyor. Bugün de vaka ve ölüm sayıları kamuoyuyla paylaşıldı.

ÖLÜ SAYISI 209 BİN 470'E ULAŞTI

Koronavirüs nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün başladığı günden bu yana 209 bin 470 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 7 milyon 322 bin 405 kişiye ulaştı. Ülkede, 4 milyon 560 bin 771 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.

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ABD’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 209 bin 470’u geçti
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