ABD'nin Kentucky eyaletindeki Taylor davası protestoları hafta sonu da sürdü

ABD'nin Kentucky eyaletinde siyahi Amerikalı Breonna Taylor'ın öldürülmesi olayında 3 polisin suçsuz bulunmasına karşı yapılan protestolar hafta sonu da devam etti.

Louisville kentinde protestoların merkezi olan Jefferson Square Park'ta dün bir araya gelen grup, Kentucky büyük jürisinin, Taylor'ın ölümüyle ilgili şüpheli polisleri suçsuz bulmasını protesto etti.

Belediye Başkanı Greg Fischer'in sokağa çıkma yasağının 21.00'da başlayacağı uyarısının ardından göstericilerin dağılmasıyla kent sokakları sessizliğe büründü.

Cumartesi günü ise "Siyahların hayatı önemlidir" ve "Adalet yoksa barış yok" sloganlarıyla yürüyüş yapan göstericiler sokağa çıkma yasağına rağmen bir kilisede toplandı.

Polis, sokağa çıkma yasağına uymayan ve çevredeki binalara zarar verdiği belirtilen 25 göstericiyi gözaltına aldı.

Yetkililer, cuma günü ise sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri gerekçesiyle 22 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.

Louisville Emniyet Müdürlüğünden salı günü yapılan açıklamada, Taylor'un öldürülmesi olayına karışan polislerin jüri tarafından suçsuz bulunmasına yönelik düzenlenen protestolarda 2 polisin vurulduğu bildirilmişti.

PORTLAND KENTİNDE IRKÇILIK KARŞITI GÖSTERİLERDE GÖZALTI

Oregon eyaletine bağlı Portland kentinde ise polis şiddetine karşı devam eden hafta sonundaki gösterilerde en az 20 kişi gözaltına alındı.

Yetkililer, göstericilerin cumartesi günü yerel saatle 20.30'da Multnomah Adliyesinin karşısında toplanarak yolu kapattığını belirtti.

Pazar günü sabah erken saatlere kadar süren gösterilerde polise içki kutuları, taş fırlatıldığı ve havai fişekler atıldığı belirtildi.

Polisin gruba biber gazıyla müdahale ettiği ve 20'den fazla göstericinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.

Siyahi Amerikalı George Floyd'un, 25 Mayıs'ta dolandırıcılık şüphesiyle Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde gözaltına alınırken hayatını kaybetmesinden bu yana Portland'da ırkçı adaletsizlik ve polis şiddeti üzerine protestolar devam ediyor.

Gözaltı sırasında yere yatırılan 46 Yaşındaki Floyd, polis memuru Derek Chauvin'in uzun süre boynuna diziyle bastırması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını alevlendirmiş ve protestolar, olayların başladığı Minneapolis'ten ülke geneline sıçramıştı.

TAYLOR'IN ÖLÜMÜ

Acil tıp teknisyeni 26 yaşındaki siyahi Amerikalı Breonna Taylor, Louisville kentinde 13 Mart'ta polisin evine yaptığı baskında yatak odasında vurularak hayatını kaybetmişti.

Taylor'ın ölümü, George Floyd'un gözaltına alınırken öldürülmesinin ardından tüm ülkede ırkçılığı ve polis şiddetini kınayan protestoların yayılmasıyla yeniden gündeme gelmiş, Louisville'deki protestoların odağı olmuştu.

Eski dedektif Brett Hankison, Breonna Taylor'ın dairesine 10 kez "körü körüne" ateş ettiği gerekçesiyle haziran ayında polis departmanı tarafından kovulmuştu.

Louisville Belediye Başkanı Fischer, 16 Eylül'de, Taylor'ın ailesine yapılan bir anlaşmanın parçası olarak 12 milyon dolar ödeyeceklerini, ayrıca polis uygulamalarını yeniden düzenleyeceklerini duyurmuştu.