Almanya'da binlerce çalışan greve gidiyor

Almanya'da toplu taşıma alanında çalışan binlerce çalışan, toplu anlaşma sağlamak amacıyla yarın uyarı grevine gidiyor. Verdi Sendikası, sendika üyesi yaklaşık 87 bin çalışana ülke genelinde yarın iş durdurma çağrısında bulundu. Grev nedeniyle ülkede ulaşımda büyük aksaklıklar yaşanması bekleniyor. Geçtiğimiz hafta hükümet ve sendika arasında ikinci tur müzakerelerde herhangi bir sonuca varılamamıştı. Müzakerelerin üçüncü turunun ise 22-23 Ekim'de yapılması planlanıyor.Kuzey Ren-Vestfalya eyaletine bağlı Düsseldorf kentinde bulunan Düsseldorf Havalimanı'nın korona virüs salgını nedeniyle 600 kişiyi işten çıkarmayı planlaması üzerine bugün yaklaşık 80 işçi greve gitti.