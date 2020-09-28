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ordusu, bazı yüksekliklerde kontrolü ele geçirdi

ordusu, Ermeni güçlerin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine başlattığı karşı saldırıda Talış köyü etrafındaki bazı yüksekliklerde kontrolü ele geçirdi.

AA
Giriş Tarihi: 28.9.2020 09:23 ABONE OL
Azerbaycan ordusu, bazı yüksekliklerde kontrolü ele geçirdi

Azerbaycan ordusu, Ermeni güçlerin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine başlattığı karşı saldırıda Talış köyü etrafındaki bazı yüksekliklerde kontrolü ele geçirdi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında, Ermenistan ordusunun mevzilerine füze ve toplarla darbe indirildiği, Ermeni güçlerin geri çekildiği bildirildi.

ERMENİSTAN AĞIR KAYIP VERDİ

Terter bölgesi yakınlarındaki Talış köyü etrafındaki bazı yüksekliklerin işgalci güçlerden temizlendiği ve Ermeni güçlerin ağır kayıplar verdiği aktarıldı.

Bakanlık, Ermeni askerlerin cesetlerinin havadan çekilmiş görüntülerini de paylaştı.

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Azerbaycan ordusu, bazı yüksekliklerde kontrolü ele geçirdi
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