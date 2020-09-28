Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Ermenistan alçak saldırılarını sürdürüyor! Azerbaycan'dan Ermenistan'a "son uyarı"

Son dakika: alçak saldırılarını sürdürüyor! 'dan Ermenistan'a "son uyarı"

Savunma Bakanlığı, sivil yerleşim birimlerine ateş açmaya devam eden ordusunu uyardı. Edinilen son dakika haber göre; Bakanlık açıklamasında, Ermenistan ordusunun sabah saatlerinden itibaren Terter şehrine ateş açtığı belirtilerek "Ermenistan'ı son kez uyarıyoruz. Biz de önlem almak için karşılık vereceğiz." ifadeleri yer aldı.

AA
Giriş Tarihi: 28.9.2020 08:41 Son Güncelleme: 28.9.2020 09:04 ABONE OL
Son dakika: Ermenistan alçak saldırılarını sürdürüyor! Azerbaycan'dan Ermenistan'a son uyarı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, sivil yerleşim birimlerine ateş açmaya devam eden Ermenistan ordusunu uyardı. Bakanlık açıklamasında, Ermenistan ordusunun sabah saatlerinden itibaren Terter şehrine ateş açtığı belirtilerek "Ermenistan'ı son kez uyarıyoruz. Biz de önlem almak için karşılık vereceğiz." ifadeleri yer aldı.

Son dakika! Azerbaycan, Ermenistan ordusuna ait mühimmat deposunu imha etti | Video

ERMENİ BİRLİKLERİNDE BÜYÜK ZAYİAT

Öte yandan Bakanlık, çatışmalarda Ermenistan'a ait tank ve zırhlı araçların imha edilmesinin havadan çekilen görüntülerini paylaştı.

Dün sabah saatlerinde Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamıştı.

Azerbaycan ordusu karşı saldırı başlatmış ve bazı yerleşim birimlerini işgalden kurtarmıştı.

Son dakika görüntüleri: Azerbaycan Ermeni hedeflerini böyle vurdu!

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Ermenistan alçak saldırılarını sürdürüyor! Azerbaycan'dan Ermenistan'a "son uyarı"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA