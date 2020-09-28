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’na : 5 ölü, 2 yaralı

’taki ’na düzenlenen roketli saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

İHA
Giriş Tarihi: 28.9.2020 20:10 ABONE OL
Bağdat Uluslararası Havalimanı’na roketli saldırı: 5 ölü, 2 yaralı

Irak'ta roketli saldırılar devam ediyor. Başkent Bağdat'ta bulunan Bağdat Uluslararası Havalimanı'na roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda kullanılan 2 Katyuşa roketinin havalimanı çevresinde bulunan evlere isabet etmesi sonucu 2'si kadın, 3'ü çocuk toplam 5 kişi hayatını kaybetti, 2 çocuk da yaralandı. Güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamada, saldırının havalimanı yakınlarında bulunan el-Cihat bölgesinden gerçekleştirildiği aktarılırken, 3 evin hasar gördüğü ifade edildi.

Saldırının ardından Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, el-Cihat bölgesinde görev yapan güvenlik güçlerinin gözaltına alınması talimatını verdi.

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Bağdat Uluslararası Havalimanı’na roketli saldırı: 5 ölü, 2 yaralı
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