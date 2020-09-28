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'dan bir provokasyon daha! hesabından skandal silahlı katliamcı papaz paylaşımı

alçak saldırılarına bugün bir yenisini daha eklerken karşılığını misliyle aldı. Sabah saatlerinde başlattığı yeni saldırı girişimleri içeren hamlesine ordusu karşılığını verirken, Ermeni ordusunun sivilleri hedef aldığı saldırıda 5 kişi şehit oldu. Ermenistan resmi hesabı bu kışkırtmalarla yetinmeyerek bir de sosyal medya hesabından silahlı bir papaz paylaşımında bulundu.

Giriş Tarihi: 28.9.2020 12:47 Son Güncelleme: 28.9.2020 12:54 ABONE OL
Ermenistan'dan bir provokasyon daha! Onaylı Twitter hesabından skandal silahlı katliamcı papaz paylaşımı

Ermenistan'ın 1988 yılına dayanan Karabağ'ı işgali ve durmadan kışkırtmalarla saldırılarla geçen sürece bugün bir yenisi daha eklendi. Sabah saatlerinde başlattığı alçak saldırıda bulunan Ermenistan 5 sivili şehit etti.

Ermenistan'ın onaylı Twitter hesabından skandal silahlı katliamcı papaz paylaşımı | Video

Azerbaycan bu saldırı girişimine en ağır şekilde karşılık verirken Ermenistan işgali altında bulunan birçok köyü tekrar kazandı.

ERMENİSTAN'DAN PROVOKASYON: SİLAHLI PAPAZ PAYLAŞIMI

Ermenistan'ın resmi onaylı Twitter hesabından kışkırtıcı ve provokasyon kokan bir fotoğraf paylaşıldı. "İnanç ve güç" notuyla paylaşılan bu fotoğrafta elinde silah tutan bir Papaz görülüyor.

Bu paylaşıma yüzlerce Türk ve Azerbaycan vatandaşı sert tepki gösterdi.

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Ermenistan'dan bir provokasyon daha! Onaylı Twitter hesabından skandal silahlı katliamcı papaz paylaşımı
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