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İspanya, ile 'a çağrısı yaptı

'ın topraklarına saldırısı ile başlayan bugün de devam etti. İspanya, Ermenistan ve Azerbaycan'a gerilimi durdurmaları konusunda uyardı. Ayrıca İspanta iki ülkeye çağrısı yaptı.

İHA
Giriş Tarihi: 28.9.2020 18:12 Son Güncelleme: 28.9.2020 18:17 ABONE OL
İspanya, Ermenistan ile Azerbaycan'a ateşkes çağrısı yaptı

İki gündür Azerbaycan ve Ermenistan'ın çatışması tüm dünyada gündem konusuydu. İspanya da taraflara ateşkes çağrısı yaptı.

SALDIRILAR SÜRÜYOR

İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Azerbaycan ile Ermenistan arasında devam çatışmalar kapsamında taraflara ateşkes çağrısı yaptı.
Azerbaycan ordusu Ermeni işgali altında bulunan topraklarını kurtarmak için karşı saldırılarını sürdürüyor.

İSPANYA'DAN ATEŞKES ÇAĞRISI

Azerbaycan-Ermenistan cephe hattındaki çatışmalar sürerken bir ülkeden daha çatışmaların sona erdirilmesine yönelik açıklama geldi. İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez gerçekleştirdiği basın toplantısında, Ermenistan ile Azerbaycan arasında yaşanan çatışmalardan endişe duyduğunu belirterek iki ülke arasında ateşkes çağrısında bulundu.

Ermenistan'ın 27 Eylül sabahı Azerbaycan'a ait noktalara ve sivil yerleşim birimlerine saldırı gerçekleştirmesi üzerine Azerbaycan'ın karşı saldırılarını başlatmasını ardından Fransa, ABD, Çin, Rusya, İran ve Birleşmiş Milletler'den (BM) de anlaşmazlıkların diyalog yoluyla çözülmesi gerektiği konusunda çağrı yapılmıştı.

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İspanya, Ermenistan ile Azerbaycan'a ateşkes çağrısı yaptı
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