Ölümler 1 milyonu geçti

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid- 19) salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 33 milyon 100 bini geçerken ölü sayısı da 1 milyonu aştı. Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 803 kişi yaşamını yitirdi. Vaka sayısı, dünya genelinde 33 milyon 90 bin 14'e çıkarken, virüs saptanan 24 milyon 412 bin 868 kişi sağlığına kavuştu. Tedavisi devam eden 7 milyon 650 bin 503 vaka bulunuyor. Kovid ile ilgili dünya üzerindeki son 24 saatteki gelişmeler ise şöyle...Kovid-19 nedeniyle turizm sektörünün kaybı 1,2 trilyon dolara ulaşabilir.Nihai onay öncesi yüz binlerce denek aşılandı. Çin: 2021 yılında senede 610 milyon doz Covid-19 aşısı üretebileceğiz. Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde son 24 saatte 6 yeni Kovid-19 vakasına rastlanırken, bölgede şimdiye kadar toplam 5 bin 66 vaka tespit edildi."İkinci dalga beklediğimizde daha hızlı ilerliyor" açıklaması geldi. Son 24 saatte 14 bin 412 Kovid-19 vakası belirlendi.7 bin 867 yeni vaka var. 20 Haziran'dan beri en yüksek rakam. Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 151 bin 438'e, ölü sayısı 20 bin 324'e yükseldi.Vakalar 7 milyonu aştı.Son 24 saatte 88 bin 600 yeni vaka ile bin 155 kişi daha öldü.7 aydır kısıtlamalar devrede ama toplam vakalar 700 bini geçti. Arjantin toplam ölümlerde de en fazla ölüm bildiren beşinci ülke konumunda.904 can kaybı daha.399 kişi öldü.Günlük vaka artışında rekorlar sürüyor: 8 bin 315 yeni vaka.Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 600 bini aştı.Polis, saat 22.00'dan sonra geçerli olan yasakları uygulamakta zorlanıyor.Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 1 milyon 207 bini aştı.Sağlık Bakan Yardımcısı İrec Herirçi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artması nedeniyle başkent Tahran'da yeniden kısıtlamalara gidilebileceğini söyledi. son 24 saatte 195 kişi daha öldü.Ülkede son 24 saatte 22'si yurt dışı kaynaklı olmak üzere 95 Kovid-19 vakası tespit edildi. Son 24 saatte virüs nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybeden ülkede ölenlerin sayısı 401'e ulaştı.Son 24 saatte kaydedilen 2 bin 995 yeni Kovid-19 vakasıyla toplam vaka sayısı 304 bin 226'ya çıktı. Ülkede 24 saatte 60 kişi hayatını kaybederken, ölenlerin sayısı 5 bin 344'e yükseldi. DIŞ HABERLERABD (7 milyon 287 bin 593), Hindistan (5 milyon 992 bin 532), Brezilya (4 milyon 718 bin 115), Rusya (1 milyon 143 bin 571), Kolombiya (806 bin 38), Peru (800 bin 142), İspanya (735 bin 198), Meksika (726 bin 431), Arjantin (702 bin 484), Güney Afrika (669 bin 498), Fransa (527 bin 446), Şili (455 bin 979), İran (443 bin 86), İngiltere (429 bin 277), Bangladeş (357 bin 873), Irak (345 bin 969) Suudi Arabistan (332 bin 790), Türkiye (312 bin 966), Pakistan (310 bin 275), İtalya (308 bin 104) ve Filipinler (301 bin 256).(209 bin 196), Brezilya (141 bin 441), Hindistan (94 bin 534), Meksika (76 bin 243), İngiltere (41 bin 971), İtalya (35 bin 818), Peru (32 bin 142), Fransa (31 bin 700), İspanya (31 bin 232), İran (25 bin 394), Kolombiya (25 bin 296), Rusya (20 bin 225), Güney Afrika (16 bin 376), Arjantin (15 bin 543), Şili (12 bin 591), Ekvador (11 bin 273) ve Endonezya (10 bin 308).