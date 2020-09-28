Yunanlı göstericiler Pompeo'nun ülkeyi ziyaretini protesto edip ABD bayrağını yaktı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Yunanistan'ı ziyaret ederek resmi temaslarda bulundu. Pompeo'nun ziyareti ise ülkede tepkiyle karşılanırken başkent Atina ile Selanik ve Girit'te protesto gösterileri düzenlendi.

ABD BAYRAĞINI YAKTILAR

ABD'nin Selanik Konsolosluğu yakınında toplanan bir grup, Pomepo'nun Selanik'i ziyaretine tepki amacıyla "Savaş bakanı Pompeo evine git" şeklinde slogan atarak ABD bayrağını yaktı.

ABD BÜYÜKELÇİLİĞİNE YÜRÜMEK İSTEDİ

Diğer yandan başkent Atina'da da ABD karşıtı gruplar toplanarak ABD Büyükelçiliğine yürümek istedi. Polisle çatışan göstericiler, göz yaşartıcı gazla dağıtıldı. Selanik'teki temaslarının ardından Girit'e geçen Pompeo, Ada'nın Heraklion kentinde de ABD karşıtı gruplarca protesto edildi.

POMPEO'NUN YUNANİSTAN ZİYARETİ

Pompeo, bugün Selanik'te Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile bir araya gelmişti. Dendias ile enerji iş birliği, savunma konuları ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri ele alan Pompeo, daha sonra Girit'e giderek Başbakan Kiryakos Miçotakis ile akşam yemeğinde bir araya gelmişti.

İTALYA VE HIRVATİSTAN'I ZİYARET EDECEK

Miçotakis ve Pompeo, yarın sabah Girit'teki Suda Donanma Üssü'nde ortak basın açıklaması yapacak. Pompeo, Yunanistan'daki temaslarının ardından İtalya ve Hırvatistan'ı ziyaret edecek.

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