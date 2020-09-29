Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri ABD'nin Kaliforniya eyaleti alevlere teslim: 3 ölü

'nin eyaleti alevlere teslim: 3 ölü

'nin eyaletinde birçok noktada başlayan yangınlar durdurulamazken, yetkililer, çok sayıda evin boşatıldığını ifade etti.

DHA
Giriş Tarihi: 29.9.2020 12:01 ABONE OL
ABD'nin Kaliforniya eyaleti alevlere teslim: 3 ölü

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde çıkan orman yangınları devam ediyor. Çok sayıda evin boşaltıldığı bildirilen eyaletin Napa ve Sonoma ilçesinde yangının pek çok eve ulaştığı, Shasta ilçesinde ise 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

34 BİN KİŞİYE TAHLİYE EMRİ VERİLDİ

Santa Rosa İtfaiye Şefi Tony Gossner , hasar gören veya tahrip olan yapıların sayısının net olmadığını ancak durumun boyutunun ciddi olduğunu ifade etti. Yetkililer, yaklaşık 34 bin kişiye tahliye emri verirken, 14 binden fazla kişinin de bölgelerinden ayrılmak zorunda kalabilecekleri konusunda uyarıldığını söyledi.

Salgının merkez üssü ABD'de sayılar ürkütüyor: 200 bine dayandı

ARKADAŞINA GÖNDER
ABD'nin Kaliforniya eyaleti alevlere teslim: 3 ölü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA