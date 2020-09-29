Almanya'da Kovid-19'la mücadelede yeni önlemler getirildi

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in eyalet başbakanlarıyla video konferans yoluyla yaptığı toplantının ardından açıklanan ilave önlemlere göre restoran ve kafelere girişlerde yanlış kimlik bilgisi verilmesi durumunda 50 avro ceza kesilecek.

500 MİLYON AVRO TEŞVİK VERİLECEK

Salgının daha da bulaşmaması için maske ve hijyen kurallarına ek olarak kapalı mekanlara havalandırma zorunluluğu getirildi ve bunun için 500 milyon avro teşvik verilmesi kararlaştırıldı. Vaka sayısı 100 bin nüfus başına 35'i aşması durumunda özel mekanlarda en fazla 25, kamusal mekanlarda en fazla 50 kişinin etkinliklere katılmasına izin verilecek.

Vaka sayısının 100 bin nüfus başına 50'yi geçmesi durumunda ise katılım sayısı özel mekanlarda 10 kişi, kamusal mekanlarda 25 kişiyle sınırlandırılacak. Alkollü mekanlarda çalışma saatleri sınırlandırılacak.

"ARTAN VAKALAR ENDİŞE SEBEBİ"

Başbakan Merkel, basına yaptığı açıklamada, son dönemdeki vaka sayılarındaki artışa dikkati çekerek, "Yazı iyi geçirdik ve çok şey de öğrendik ama artan vakalar endişe sebebi." dedi.

Merkel, hükümetin hedeflerinden bir tanesinin ekonomiyi çalışır durumda tutmak olduğunu belirterek, "Özellikle okulların ve kreşlerin açık tutulmasını çok önemsiyorum. Bu nedenle hijyen kurallarına uymak çok önemli." dedi. Merkel, okullarda yaklaşan sonbahar tatili için ise Avrupa'nın birçok bölgesinin riskli kategoride olduğunu belirterek bu nedenle Almanya içinde tatil yapılmasını tavsiye etti.

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