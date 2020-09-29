Son dakika haberi: Azerbaycan resmen duyurdu! Ermenistan ordusunun kritik ismi ağır yaralı!

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Son dakika haberi: resmen duyurdu! ordusunun kritik ismi ağır yaralı!

- hattında gerilim sürüyor. Ermenistan'ın alçak saldırılarına Azerbaycan tarafından misliyle karşılık geldi. Azerbaycan 'ı gece boyunca Madagiz'den Ağdara yönüne hareket eden Ermeni ordusuna ait zırhlı araçlardan oluşan konvoy ve onlara destek veren bir topçu bataryası, Azerbaycan Hava Kuvvetleri'nin uçakları ve bu yönde bulunan Azerbaycan askeri birlikleri tarafından imha edildiğini bildirdi. Azerbaycan savunma Bakanlığı'nın yeni açıklamasına göre Ermenistan ordusunun kritik ismi ağır yaralandı

DHA
Giriş Tarihi: 29.9.2020 14:39 Son Güncelleme: 29.9.2020 14:48 ABONE OL
Azerbaycan resmen duyurdu! Ermenistan ordusunun kritik ismi ağır yaralı!

, 'a karşı üst üste elde ettiği başarılara bir yenisini daha ekledi. Azerbaycan-Ermenistan hattında gerilim sürüyor. Ermenistan'ın alçak saldırılarına Azerbaycan tarafından misliyle karşılık geldi. Azerbaycan 'ı gece boyunca Madagiz'den Ağdara yönüne hareket eden Ermeni ordusuna ait zırhlı araçlardan oluşan konvoy ve onlara destek veren bir topçu bataryası, Azerbaycan Hava Kuvvetleri'nin uçakları ve bu yönde bulunan Azerbaycan askeri birlikleri tarafından imha edildiğini bildirdi. Azerbaycan savunma Bakanlığı'nın yeni açıklamasına göre Ermenistan ordusunun kritik ismi ağır yaralandı

Azerbaycan resmen duyurdu! Ermenistan ordusunun kritik ismi ağır yaralı!

Sözcüsü Albay Vagif Dargahli, Ordusu 18. Motorlu Tüfek Tümeni 9'uncu Alay Komutanı Albay Artyom Pogosyan'ın Azerbaycan Ordusu'nun yürüttüğü operasyon sonucunda ağır yaralandığını açıkladı.

Azerbaycan resmen duyurdu! Ermenistan ordusunun kritik ismi ağır yaralı!

ordusunun, ordusunun motorlu piyade alayını imha ettiği bildirildi.

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Azerbaycan Basın Hizmeti Başkanı Albay Vagif Dergahlı, yaptığı açıklamada, "Ermeni silahlı kuvvetlerinin işgal ettiği Hocavend bölgesinde konuşlu 3. Martuni motorlu piyade alayı darmadağın edildi." ifadesini kullandı.

Azerbaycan resmen duyurdu! Ermenistan ordusunun kritik ismi ağır yaralı!

İnsan ve askeri teçhizat kaybına uğrayan düşman alayının tamamen imha edildiğini ifade eden Dergahlı, düşman ordusunun komutanlığının herkesi ölü ve yaralıların tahliyesine yardım etmeye çağırdığını aktardı.

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Son dakika haberi: Azerbaycan resmen duyurdu! Ermenistan ordusunun kritik ismi ağır yaralı!
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