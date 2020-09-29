Son dakika haberi: Azerbaycan resmen duyurdu! Ermenistan ordusunun kritik ismi ağır yaralı!

Azerbaycan, Ermenistan'a karşı üst üste elde ettiği başarılara bir yenisini daha ekledi. Azerbaycan-Ermenistan hattında gerilim sürüyor. Ermenistan'ın alçak saldırılarına Azerbaycan tarafından misliyle karşılık geldi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ı gece boyunca Madagiz'den Ağdara yönüne hareket eden Ermeni ordusuna ait zırhlı araçlardan oluşan konvoy ve onlara destek veren bir topçu bataryası, Azerbaycan Hava Kuvvetleri'nin uçakları ve bu yönde bulunan Azerbaycan askeri birlikleri tarafından imha edildiğini bildirdi. Azerbaycan savunma Bakanlığı'nın yeni açıklamasına göre Ermenistan ordusunun kritik ismi ağır yaralandı