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'den 8 F-16 daha alacak

Başbakanı Boyko Borisov, 'den 8 adet daha F-16 Block 70 tipi savaş uçağı alacaklarını belirterek, "Bulgaristan hükümeti ile uzun vadeli stratejik iş birliği yapmayı planlıyor." ifadesini kullandı.

AA
Giriş Tarihi: 29.9.2020 18:30 Son Güncelleme: 29.9.2020 18:33 ABONE OL
Bulgaristan ABD'den 8 F-16 daha alacak

Başbakanlık basın merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Borisov, başkent Sofya'da havacılık ve savunma sanayisi devi Lockheed Martin Corporation'ın yöneticileri ve ABD'nin Sofya Büyükelçisi Hero Mustafa ile bir araya geldi.

Borisov, burada yaptığı konuşmada, Savunma Bakanlığının bugün söz konusu uçakların alımıyla ilgili bir niyet mektubu gönderdiğini bildirdi.

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F-16 Block 70 uçakların edinilmesinin Bulgaristan için basit bir alışveriş olmadığını belirten Borisov, şunları kaydetti:

"Atılan bu adım, ülkemizin silahlı kuvvetlerinin modernizasyonu konusunda göstermiş olduğumuz iradenin bir ifadesidir. Ordumuz, NATO'nun diğer üyeleriyle çalışmalarında tam bir uyum sağlamak istiyor."

Savaş filosunda Rus yapımı MiG tipi uçakları kullanan Bulgaristan, geçen yıl ABD hükümeti ile imzaladığı sözleşme çerçevesinde 6'sı tek, 2'si çift pilotlu 8 F-16 Block 70 savaş uçağı alımı için 1,3 milyar dolar ödemişti. Uçakların 2023 yılında Bulgaristan'a teslim edilmesi planlanıyor.

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Bulgaristan ABD'den 8 F-16 daha alacak
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