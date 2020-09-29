Canlı yayında gözyaşlarına hakim olamamıştı! Azeri spiker Jale Hesenli: Ben ağladım Azerbaycan ağladı

"30 YILDIR O TOPRAKLARIN HASRETİYLE YANIYORUZ"

Azerbaycan kuvvetlerinin işgal altındaki köyleri geri aldığı haberini canlı yayında sevinç gözyaşlarıyla duyuran Hesenli, ağlayarak "Bazı topraklarımız işgalden azad olmuş. Gözümüz aydın olsun" ifadelerini kullandı. Hesenli, o an yaşadıklarını ve sonrasında Türkiye'den aldığı tepkileri anlattı. "Sadece benim değil, topraklarımızın Ermeni işgalinden kurtarıldığını duyan herkesin tüm Türk dünyasının gözleri doldu. Türkiye'den çok büyük destekler gördük. Biz iki devlet tek milletiz. Biz 30 yıldır o toprakların hasretiyle yanıyoruz.

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Topraklarımız işgal edildiğinde ben küçük bir çocuktum, gidip göremedim. Azerbaycan halkı olarak bütün hayalimiz bir gün o topraklarımıza geri dönmek, şehitlerim için dua etmekti. Hocalı Katliamının yaşandığı Hocalı Kentine gitmek. Kendi topraklarımıza kavuşmaktı. Haberleri sunduğum sırada editör arkadaşım kulağıma altı köyün düşman işgalinden kurtarıldığını söyleyince kendimi tutamadım. Azerbaycan Ordusuyla gurur duyuyorum, halkımla gurur duyuyorum. Yaşasın Türk dünyası, yaşasın Türkler."





"TÜM TOPRAKLARIMIZIN ÖZGÜRLEŞTİĞİ HABERİNİ DE DUYURACAĞIM"

"Benim videomun altına Türkiye'den çok güzel yorumlar aldım. Türkiye'nin, Türk halkının, Türkülerin ben de çok özel bir yeri var. Türkiye'den 7'den 70'e mesaj gönderenler vardı. Bu o kadar güzel bir duygu ki. Türk halkı beni bir kızı, bir kardeşi bildi Dün Türkiye halkının evinde 5 dakikada olsa konuk oldum. Beni Türkiye'ye davet eden onlarca mesaj aldım. Bu benim için çok gurur vericiydi. İnşallah Hocalı'nın, Laçin'in, Ağdam'ın işgal altındaki bütün topraklarımızın özgürleştiği haberini Türk dünyasına duyuracağım"

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