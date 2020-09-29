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belirtileri nelerdir? dışında KOVİD-19 hastalığı belirtileri değişiyor! Yüksek ateş, boğaz ağrısı yanında...

salgını neredeyse 1 yılını dolduracak. Bu bir yıllık süreçte corona virüsü belirtileri sağlık otoriteleri tarafından sürekli olarak güncellendi. Dünyanın dört bir yanında ülkeler koronavirüs pandemisinin yayılmasını durdurmak için çabalıyor. Dünyanın çeşitli bölgelerinde corona virüsünün mutasyona uğraması nedeniyle korona belirtileri de sürekli olarak değişiyor ya da yeni belirtiler tespit ediliyor. İşte, yapılan son güncel çalışmaların ardından bilinen corona virüs belirtileri.

Giriş Tarihi: 29.9.2020 22:27 ABONE OL
Corona virüsü belirtileri nelerdir? dışında KOVİD-19 hastalığı belirtileri değişiyor! Yüksek ateş, boğaz ağrısı yanında...
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Corona virüsü belirtileri nelerdir? dışında KOVİD-19 hastalığı belirtileri değişiyor! Yüksek ateş, boğaz ağrısı yanında...
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