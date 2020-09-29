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Dünyanın en eski restoranı zorda

Giriş Tarihi: 29.9.2020 ABONE OL
Dünyanın en eski restoranı zorda
Guiness Rekorlar Kitabı'na göre dünyanın en eski restoranı olarak tanınan, İspanya'nın başkenti Madrid'deki 295 yıllık "Botin" adlı restoran, Kovid-19 salgınının neden olduğu sosyoekonomik sorunlara karşı ayakta kalmaya çalışıyor. Ülkede 40 binden fazla restoran ve kafe kepenk kapatmak zorunda kaldı. 1725'ten bu yana hizmet veren Botin restoran da büyük kayıplar yaşadı. 1930'dan bu yana restoranın başında olan Antonio Gonzalez, "Normal zamanda günde 600 kadar müşteri ağırlayan bir restoranız. Ama bu şimdi 60'a indi. Aylık kaybımız 50-60 bin avro. Bu şekilde 1-2 yıl dayanabiliriz" dedi.
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Dünyanın en eski restoranı zorda
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