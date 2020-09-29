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sivil yerleşim yerlerinde ağır silahlarla saldırdı! Çok sayıda şehit ve yaralı var...

, 'da Türklerinin yaşadığı bölgelere saldırılar düzenledi. Sivil yerleşim yerlerini hedef alan Ermenistan ordusunun saldırılarında 10 kişi şehit oldu, 30 kişi ise yaralandı.

AA
Giriş Tarihi: 29.9.2020 12:35 Son Güncelleme: 29.9.2020 12:47 ABONE OL
Ermenistan sivil yerleşim yerlerinde ağır silahlarla saldırdı! Çok sayıda şehit ve yaralı var...

Ermenistan ordusunun Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine gerçekleştirdiği saldırılarda 10 kişinin yaşamını yitirdiği, 30 kişinin yaralandığı bildirildi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı ve Başsavcılığının ortak açıklamasında, Ermenistan ordusunun 27-29 Eylül'de sivil yerleşim birimlerine ağır silahlarla saldırıda bulunduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, saldırılarda 10 sivilin yaşamını yitirdiği, 30 sivilin yaralandığı, yaşamını yitiren sivillerden ikisinin 13 ve 14 yaşlarında ortaokul öğrencileri olduğu kaydedildi.

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Ermenistan sivil yerleşim yerlerinde ağır silahlarla saldırdı! Çok sayıda şehit ve yaralı var...
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