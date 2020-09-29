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Başkanı Poroşenko korona virüse yakalandı

Başkanı , yeni tip korona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu. Poroşenko duyuruyu sosyal medya platformu Facebook'tan yaptı. Poroşenko, "Bugünden itibaren evde tedavi görüyorum. Tüm Ukraynalıları kendilerine dikkat etmeye çağırıyorum" şeklinde bir paylaşım yaptı.

İHA
Giriş Tarihi: 29.9.2020 22:51 ABONE OL
Eski Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko korona virüse yakalandı

2014-2019 yılları arasında Ukrayna'da Devlet Başkanlığı görevini yürüten 55 yaşındaki Poroşenko, yeni tip korona virüse (KOVİD-19) yakalandığını duyurdu.

"EVDE TEDAVİ GÖRÜYORUM"

Sosyal medya platformu Facebook'tan yaptığı açıklamada seyahatlerine ara vermek zorunda olduğu için üzgün olduğunu belirten Poroşenko, "Bugünden itibaren evde tedavi görüyorum. Tüm Ukraynalıları kendilerine dikkat etmeye çağırıyorum" ifadelerini kullandı.

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Eski Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko korona virüse yakalandı
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