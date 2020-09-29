İzolasyonu ihlal edene 10 bin sterlin ceza

Dünya genelindeki Kovid-19 vakaları 33 milyon 347 bini aştı.İspanya: Madrid'de sokağa çıkmama kısıtlaması 1 milyon kişiyi kapsayacak şekilde genişletildi.İngiltere: İzolasyon kurallarını ihlal edenlere 10 bin sterlin para cezası verilecek.Çin: Kovid-19 aşısının kasıma kadar halkın kullanımında olabileceği duyuruldu.Yunanistan: Mülteci kampında ilk Kovid ölümü yaşandı.Hindistan: Bin 39 kişi daha öldü. Vakalar 6 milyonu aştı.Brezilya: 335 kişi daha öldü.Afrika: Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 467 bini aştı.Rusya: 7 bin 867 ile temmuzdan beri en yüksek artış.