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'dan skandal talebi

Amerika Birleşik Devletleri'de Demokrat Başkan adayı , sosyal medya hesabından ve ile ilgili yaptığı açıklamada, Trump yönetimine çağrıda bulundu. Biden, Trump yönetimine tansiyonun düşürme çağrısında bulunurken, "ABD ayrıca, gibi başka ülkelerinde bu anlaşmazlığın dışında kalmasını talep etmelidir" dedi

Giriş Tarihi: 30.9.2020 01:10 Son Güncelleme: 30.9.2020 01:40 ABONE OL
Joe Biden'dan skandal Türkiye talebi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Demokrat rakibi Joe Biden, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Trump yönetimine Azerbaycan - Ermenistan gerilimine ilişkin talepte bulundu.

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Demokrat aday Biden, Reuters'ın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ermenistan, Azeri topraklarından çekilmeli" başlıklı haberini alıntılayarak Trump yönetimine çağrıda bulundu.



Biden, "Dağlık Karabağ içinde ve çevresinde hızla artan kayıplarla birlikte, Trump yönetiminin tansiyonu düşürmek için Ermenistan ve Azerbaycan liderlerini derhal tansiyonu düşürmeye çağırması gerekir." dedi.

Biden paylaşımında, "ABD ayrıca, Türkiye gibi başka ülkelerinde bu anlaşmazlığın dışında kalmasını talep etmelidir." ifadelerini kullandı.

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Joe Biden'dan skandal Türkiye talebi
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