Johnson ile kritik görüşme

Başkan Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı'nın açıklamasına göre, iki ülke ilişkilerini geliştirecek hususların ele alındığı görüşmede, Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarıyla neden olduğu gerilim başta olmak üzere bölgesel meseleler değerlendirildi. Karşılıklı ticaret ve yatırımların artırılması ile 20 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşılması konusunda kararlılıklarını yineleyen Erdoğan ve Johnson, savunma alanındaki işbirliğinin derinleştirilmesi ve güçlendirilmesi hususunda mutabık kaldı. Erdoğan, İngiltere'nin Doğu Akdeniz için dengeli ve tarafsız tutum sergilemesinin, diyalog ve iş birliği çabalarını desteklemesinin ortak menfaat olduğunu ifade etti. Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırıları sonucu başlayan çatışmalara da değinen Erdoğan, bölgenin barış ve istikrarı için Ermenistan'ın Yukarı Karabağ ve çevresinde işgal ettiği topraklardan çekilmesi gerektiğini vurguladı.