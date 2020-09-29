Libya’da Fransa ile de çalışabiliriz

CumhurbaşkanlığıSözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron arasında son yapılan telefon görüşmesinin olumlu atmosferde gerçekleştirildiğini belirterek, Libya'da diğer ülkelerin yanı sıra Fransa ile de çalışabileceklerini söyledi. Reuters'ın sorularını yanıtlayan Kalın, geçen hafta Erdoğan ile Macron'un son telefon görüşmesiyle ilgili, "(İki liderin) Son görüşmede iyi bir alışverişleri oldu. Atmosfer oldukça olumluydu. 'Farklılıklarımız üzerinden tartışmak yerine farklılıkları azaltıp ortak bir yol bulalım' diye anlaştılar. Biz bunun iyi bir başlangıç olduğuna inanıyoruz ve (başkanlar) mevkidaşlarımızla görüşüp bunun üzerinde çalışmak üzere görevlendirdiler. O yüzden bundan sonra biraz trafik olacak. Dışişleri Bakanımız mevkidaşını ziyaret edecek ve onlarla görüşecek" dedi.Kalın, Yunanistan ile yeniden başlaması planlanan istikşafi görüşmelerinin başlayacağı tarih üzerinde çalışıldığını ve tespit edildikten sonra iki ülke tarafından birlikte açıklanacağını söyledi. Kalın, "İstikşafi görüşmeler kaldıkları yerden başlayacak. Bir sonraki 61. tur olacak. Bu da demektir ki 2002 ile 2016 arasında ne konuşulduysa, bir sonraki turda da bunlar görüşülecek. Dolayısıyla sadece kıta sahanlığı veya deniz yetki alanları hakkında olmayacak; adalar ve hava sahası ve diğer konular hakkında da olacak" dedi. ANKARA