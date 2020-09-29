Samsun'da Iraklı baba, tartıştığı kızını karnından bıçakladı

Samsun'da akılalmaz bir olay yaşandı. Akşam saatlerinde ilçe merkezinde meydana gelen olayda baba ve kızı tartışma yaşadı. Tartışma büyüdü ve kavgaya döndü. Kavga ise kanlı bitti.

KIZINI KARNINDAN BIÇAKLADI

Evlerinde oturdukları sırada Iraklı Yasemin A.L. ile babası M.A.L. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.A.L. kızı Yasemin A.L.'yi karnından bıçakladı. Yaralı kız kanlar içerisinde kalırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Şüpheli baba polis ekiplerince gözaltına alınırken, ağır yaralanan kızı ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan genç kızın, sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. Evde inceleme yapan polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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