Son dakika: 7 yaşındaki Prens George'un 'sürpriz hediyesi' kriz çıkardı! O ülke hemen harekete geçti

KÜÇÜLEN GİYSİLER KÜÇÜK PRENSE GİYDİRİLDİ

Cambridge ailesinin sosyal medya hesaplarından paylaştığı fotoğraflarda dikkat çeken bir ayrıntı daha vardı. Ailenin en küçük çocuğu Prens Louis'in büyük kardeşi Prens George'un küçülmüş kıyafetlerini giydiği gözlerden kaçmadı.

İki yaşındaki Louis, fotoğraflarda daha önce şu anda 7 yaşında olan George'un henüz 3 yaşındayken giydiği kazak ve gömleği giyerken görüldü.

Prenses Charlotte'un da iki yıl önce doğum günü fotoğrafı için verdiği pozu verda, ayakkabıların Prens George'un eskiyen ayakkabısı olduğu görülmüştü. Sir David Attenborough buluşmasında ise, Prens ile Prenses'in de giydiği ayakkabı bu kez Prens Louis'nin ayağındaydı.