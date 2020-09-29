Son dakika: 7 yaşındaki Prens George'un 'sürpriz hediyesi' kriz çıkardı! O ülke hemen harekete geçti

Cambridge Dükü Prens William ile Düşes Kate Middleton, çocukları Prens George, Prenses Charlotte ve Prens Louis'in en sevdikleri ünlülerden biri olan doğa programları yapan ve seslendiren Sir David Attenborough tanışma anını sosyal medya hesaplarında paylaştı.
İngiltere'ye doğayı sevdiren efsane yapımcı olarak bilinen 94 yaşındaki Attenborough ile aile, Kensington Sarayı bahçesinde hafta başında bir araya gelerek Attenborough'nun yakında yayınlanacak olan yeni filmi A Life On Our Planet (Gezegenimizdeki Yaşam) hakkında konuştu.
MALTA KÜLTÜR BAKANLIĞI DEVREYE GİRDİ
Ancak Sir David Attenborough'nun 1964 yılında Malta'da bulduğu, 3 milyon yıl yaşındaki soyu tükenmiş dev köpek balığının dişi olan fosili (megalodon) yedi yaşındaki Prens George'a hediye etmesi tepki çekti. Malta Kültür Bakanlığı açıklama yaparak fosili geri istedi.
Malta Kültür Bakanı Jose Herrera, fosilin bulunduğu yerde, yerel bir müzede sergilenmesi gerektiğini söyledi. Fosili almak için girişimlerde buluancağını açıklayan Herrera, "Malta'nın doğal mirası açısından önemli olan, şu an yurtdışında bulunan ve geri alınmayı hak eden bazı eserler var" diye konuştu. Herrera, ülkede tarihi eserlere ve sanat eserlerine gösterilen ilginin doğal mirasa gösterilmediğini söyleyerek, "Bu yaklaşımı değiştirmeye kararlıyım" dedi.
KÜÇÜLEN GİYSİLER KÜÇÜK PRENSE GİYDİRİLDİ
Cambridge ailesinin sosyal medya hesaplarından paylaştığı fotoğraflarda dikkat çeken bir ayrıntı daha vardı. Ailenin en küçük çocuğu Prens Louis'in büyük kardeşi Prens George'un küçülmüş kıyafetlerini giydiği gözlerden kaçmadı.
İki yaşındaki Louis, fotoğraflarda daha önce şu anda 7 yaşında olan George'un henüz 3 yaşındayken giydiği kazak ve gömleği giyerken görüldü.
Prenses Charlotte'un da iki yıl önce doğum günü fotoğrafı için verdiği pozu verda, ayakkabıların Prens George'un eskiyen ayakkabısı olduğu görülmüştü. Sir David Attenborough buluşmasında ise, Prens ile Prenses'in de giydiği ayakkabı bu kez Prens Louis'nin ayağındaydı.