Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Azerbaycan: "Ermenistan S-300 füze sistemlerini harekete geçirdi"

Son dakika: : " füze sistemlerini harekete geçirdi"

ve arasındaki çatışmada kriz giderek büyüyor. Gelen son dakika bilgilerine göre, Ermenistan'ın füze sistemlerini Erivan'dan Azerbaycan ordusunun operasyon yürüttüğü bölgelere doğru harekete geçirdiği bildirildi. Gelen bu istihbarat sonrası Azerbaycan konuyla ilgili açıklama yaptı. Azerbaycan'dan gelen açıklamada "Füze sistemleri, işgal altındaki topraklarımıza girer girmez Azerbaycan ordusunca imha edilecek." denildi. İşte son dakika haberinin detayları...

AA
Giriş Tarihi: 29.9.2020 15:10 Son Güncelleme: 29.9.2020 15:18 ABONE OL
Son dakika: Azerbaycan: Ermenistan S-300 füze sistemlerini harekete geçirdi

Son dakika gelişmesi... Azerbaycan Savunma Bakanlığı Basın Hizmeti Başkanı Albay Vagif Dergahlı, yaptığı açıklamada, "Erivan'ın hava sahasını savunan S-300 füze sistemlerinin işgal altındaki bölgelerimize doğru ilerlediği hususunda istihbarat elde ettik. Füze sistemleri, işgal altındaki topraklarımıza girer girmez Azerbaycan ordusunca imha edilecek." ifadesini kullandı.

"EFSANEDEN İBARET OLDUĞU BİR KEZ DAHA ANLAŞILDI"

Dergahlı, S-300 füze sistemlerinin Azerbaycan ordusu tarafından imha edilen diğer askeri ekipmanlarla aynı kaderi yaşayacağını belirterek son çatışmaların Ermenistan ordusunun "yenilmez" olduğu yönündeki iddiaların efsaneden ibaret olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu vurguladı.

Ermeni Başbakan Paşinyan'a tokat gibi sözler! BBC sunucusunun 'Ermenistan işgalci' sözleri karşısında dondu kaldı Ermenistan sivil yerleşim yerlerinde ağır silahlarla saldırdı! Çok sayıda şehit ve yaralı var...

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Azerbaycan: "Ermenistan S-300 füze sistemlerini harekete geçirdi"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA