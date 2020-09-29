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Son dakika: ordusu duyurdu: 'a ait motorlu piyade alayı darmadağın...

- cephe ahttında çatışmalar sürüyor. Edinilen son dakika habre göre; Ermeni silahlı kuvvetlerinin işgal ettiği Hocavend bölgesinde konuşlu 3. Martuni motorlu piyade alayı darmadağın edildi." ifadesini kullandı.

AA
Giriş Tarihi: 29.9.2020 10:23 ABONE OL
Son dakika: Azerbaycan ordusu duyurdu: Ermenistan'a ait motorlu piyade alayı darmadağın...

Azerbaycan ordusunun, Ermenistan Azerbaycan ordusunun motorlu piyade alayını imha ettiği bildirildi.

"ERMENİ PİYADE ALAYI DARMADAĞIN"

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Basın Hizmeti Başkanı Albay Vagif Dergahlı, yaptığı açıklamada, "Ermeni silahlı kuvvetlerinin işgal ettiği Hocavend bölgesinde konuşlu 3. Martuni motorlu piyade alayı darmadağın edildi." ifadesini kullandı.

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İnsan ve askeri teçhizat kaybına uğrayan düşman alayının tamamen imha edildiğini ifade eden Dergahlı, düşman ordusunun komutanlığının herkesi ölü ve yaralıların tahliyesine yardım etmeye çağırdığını aktardı.

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Son dakika: Azerbaycan ordusu duyurdu: Ermenistan'a ait motorlu piyade alayı darmadağın...
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