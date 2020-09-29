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Son dakika haberi: - hattında şiddetli çatışma! Ermeni güçlerinin bütün girişimleri geri püskürtüldü!

Geçtiğimiz gün , ateşkesi ihlal ederek 'da Türklerinin yaşadığı bölgelere saldırılar düzenledi. Ermenistan'ın alçak saldırılarına Azerbaycan ordusu misliyle karşılık verdi. Azerbaycan yaptığı açıklamada, 28-29 Eylül gecesi, tüm cephe hattı boyunca şiddetli çatışmaların devam ettiği bildirildi. Gece boyunca Madagiz'den Ağdara yönüne hareket eden Ermeni ordusuna ait zırhlı araçlardan oluşan konvoy ve onlara destek veren bir topçu bataryası, Azerbaycan Hava Kuvvetleri'nin uçakları ve bu yönde bulunan Azerbaycan askeri birlikleri tarafından imha edildi. İşte son dakika haberin detayları...

İHA
Giriş Tarihi: 29.9.2020 09:32 Son Güncelleme: 29.9.2020 09:38 ABONE OL
Son dakika haberi: Azerbaycan-Ermenistan hattında şiddetli çatışma! Ermeni güçlerinin bütün girişimleri geri püskürtüldü!

ordusu, ordusuna ait 1 tankı ve 10 askeri daha vurdu.

CEPHE HATTI BOYUNCA ŞİDDETLİ ÇATIŞMALAR DEVAM ETTİ

Azerbaycan Askeri Kuvvetleri'nin çatışmaların devam ettiği temas hattında Ermeni noktalarına başlattığı karşı saldırı devam ediyor. Azerbaycan yaptığı açıklamada, 28-29 Eylül gecesi, tüm cephe hattı boyunca şiddetli çatışmaların devam ettiği bildirildi.

Son dakika haberi: Azerbaycan-Ermenistan hattında şiddetli çatışma! Ermeni güçlerinin bütün girişimleri geri püskürtüldü!

Açıklamada, Ermeni ordusunun, Füzuli-Cebrayil ve Ağdara-Terter yönlerinde kaybettiği mevzileri geri kazanmak için defalarca karşı saldırıda bulunduğu ve bütün girişimlerin ordusu tarafından engellenerek düşmanın geri püskürtüldüğü açıklandı.

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Son dakika haberi: Azerbaycan-Ermenistan hattında şiddetli çatışma! Ermeni güçlerinin bütün girişimleri geri püskürtüldü!

ERMENİ GÜÇLERİNE AĞIR DARBE

Gece boyunca Madagiz'den Ağdara yönüne hareket eden Ermeni ordusuna ait zırhlı araçlardan oluşan konvoy ve onlara destek veren bir topçu bataryası, Hava Kuvvetleri'nin uçakları ve bu yönde bulunan Azerbaycan askeri birlikleri tarafından imha edildi.

Ayrıca açıklamada, sabah saatlerinde cephenin Fuzuli-Cebrail yönünde hareket etmeye çalışan bir tank, bir araç ve 10 Ermeni askerinin Azerbaycan ordusuna ait topçu birlikleri tarafından açıklan ateşle vurulduğu belirtildi.

Şiddeti çatışmaların devam ettiğini belirten yetkililer çatışmalarda Ermeni birliklerin ağır kayıplar verdiğini ve geri çekilmek zorunda bırakıldığını aktardı.

Son dakika haberi: Azerbaycan-Ermenistan hattında şiddetli çatışma! Ermeni güçlerinin bütün girişimleri geri püskürtüldü!

NE OLMUŞTU?

bir kez daha işgalci zihniyetini ortaya koyarak dün sabah köylerine saldırdı. Azerbaycan 'ndan "Ermenistan ordusu 27 Eylül saat 06.00 sıralarında cephe hattı boyunca geniş kapsamlı provokasyonda bulunarak Azerbaycan ordusunun mevzilerine ve sivil yerleşim birimlerine büyük çaplı silahlar, top ve havanlarla ateş açtı" açıklaması geldi.

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Terter'in Gapanlı, Ağdam'ın Çıraklı ve Orta Garvand, Fuzuli'nin Alhanlı ve Şükürbeyli, Cebrayıl'ın Çocuk Mercanlı köylerine Ermenistan ordusunun yoğun bombardımanı sonucu sivillerden ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Kaşaltı köyünde top mermisi isabet eden bir evde, aynı aileden 5 kişinin öldüğü belirtildi.

Son dakika haberi: Azerbaycan-Ermenistan hattında şiddetli çatışma! Ermeni güçlerinin bütün girişimleri geri püskürtüldü!

MİSLİYLE KARŞILIK VERİLDİ

Ermeni güçlerinin saldırıları üzerine ordusu karşı saldırı başlattı. Azerbaycan birlikleri Ermeni birliklerinin işgali altında bulunan önemli tepelere karşı operasyon başlatmıştı. Ermeni birliklere ait çok askeri teçhizat ve askeri tesisi yok edildiği açıklandı. Bölgede 2016'dan beri en şiddetli çatışmaların başladı kaydedildi.

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Son dakika haberi: Azerbaycan-Ermenistan hattında şiddetli çatışma! Ermeni güçlerinin bütün girişimleri geri püskürtüldü!
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