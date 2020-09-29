Son dakika haberi: Azerbaycan-Ermenistan hattında şiddetli çatışma! Ermeni güçlerinin bütün girişimleri geri püskürtüldü!

Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna ait 1 tankı ve 10 askeri daha vurdu.
CEPHE HATTI BOYUNCA ŞİDDETLİ ÇATIŞMALAR DEVAM ETTİ
Azerbaycan Askeri Kuvvetleri'nin çatışmaların devam ettiği temas hattında Ermeni noktalarına başlattığı karşı saldırı devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, 28-29 Eylül gecesi, tüm cephe hattı boyunca şiddetli çatışmaların devam ettiği bildirildi.
Açıklamada, Ermeni ordusunun, Füzuli-Cebrayil ve Ağdara-Terter yönlerinde kaybettiği mevzileri geri kazanmak için defalarca karşı saldırıda bulunduğu ve bütün girişimlerin Azerbaycan ordusu tarafından engellenerek düşmanın geri püskürtüldüğü açıklandı.
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ERMENİ GÜÇLERİNE AĞIR DARBE
Gece boyunca Madagiz'den Ağdara yönüne hareket eden Ermeni ordusuna ait zırhlı araçlardan oluşan konvoy ve onlara destek veren bir topçu bataryası, Azerbaycan Hava Kuvvetleri'nin uçakları ve bu yönde bulunan Azerbaycan askeri birlikleri tarafından imha edildi.
Ayrıca açıklamada, sabah saatlerinde cephenin Fuzuli-Cebrail yönünde hareket etmeye çalışan bir tank, bir araç ve 10 Ermeni askerinin Azerbaycan ordusuna ait topçu birlikleri tarafından açıklan ateşle vurulduğu belirtildi.
Şiddeti çatışmaların devam ettiğini belirten yetkililer çatışmalarda Ermeni birliklerin ağır kayıplar verdiğini ve geri çekilmek zorunda bırakıldığını aktardı.
NE OLMUŞTU?
Ermenistan bir kez daha işgalci zihniyetini ortaya koyarak dün sabah Azerbaycan köylerine saldırdı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan "Ermenistan ordusu 27 Eylül saat 06.00 sıralarında cephe hattı boyunca geniş kapsamlı provokasyonda bulunarak Azerbaycan ordusunun mevzilerine ve sivil yerleşim birimlerine büyük çaplı silahlar, top ve havanlarla ateş açtı" açıklaması geldi.
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Terter'in Gapanlı, Ağdam'ın Çıraklı ve Orta Garvand, Fuzuli'nin Alhanlı ve Şükürbeyli, Cebrayıl'ın Çocuk Mercanlı köylerine Ermenistan ordusunun yoğun bombardımanı sonucu sivillerden ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Kaşaltı köyünde top mermisi isabet eden bir evde, aynı aileden 5 kişinin öldüğü belirtildi.
MİSLİYLE KARŞILIK VERİLDİ
Ermeni güçlerinin saldırıları üzerine Azerbaycan ordusu karşı saldırı başlattı. Azerbaycan birlikleri Ermeni birliklerinin işgali altında bulunan önemli tepelere karşı operasyon başlatmıştı. Ermeni birliklere ait çok askeri teçhizat ve askeri tesisi yok edildiği açıklandı. Bölgede 2016'dan beri en şiddetli çatışmaların başladı kaydedildi.